Светлана Журова: «Главное для Галлямова сейчас – не загнать себя психологически. Верить, что все будет нормально, говорить себе – я успею восстановиться»

Светлана Журова считает, что Галлямов может быстро восстановиться после травмы.

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Партнер травмировал ногу во время съемок турнира на Байкале.

По информации «Матч ТВ», спортсмен сломал лодыжку. Сам Галлямов сообщил, что подвернул ногу.

«Мы видим, как быстро восстановился после травмы Саша Овечкин и опять продолжает в НХЛ шествие к рекордному результату. У всех все происходит по-разному, бывает, что кто-то быстро восстанавливается после переломов.

Он молодой спортсмен, а у них это происходит быстрее. Все зависит от качества лечебных и реабилитационных процессов. Важно все сделать правильно – закачивать ногу и так далее. Вероятность полного восстановления есть, но Александру будет непросто.

Определенная тревога существует, ведь соперники не сидят спокойно, а готовятся. Главное для Александра сейчас – не загнать себя психологически. Верить в то, что все будет нормально, надеяться на это, говорить себе – я успею восстановиться, все у меня получится. У нас было много историй, в которых спортсмены выходили после каких-то совершенно невероятных травм и потом становились чемпионами», – подчеркнула Журова.

Она также прокомментировала ситуацию с освещением травмы Галлямова в СМИ.

«Когда я комментирую какую-либо тему из фигурного катания, то, к сожалению, вижу, что, видимо, о спорте писать порой нечего и многие пишут на околоспортивную тематику. Таких тем стало значительно больше, чем в самом фигурном катании.

И поэтому некоторые фигуристы, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, хотят, скажем так, спокойно пойти к врачу. Они хотят тишины и не желают, чтобы к ним, условно говоря, залезали в палату, что-то узнавали и делали фотографии.

У меня, например, была совершенно беспредельная история, когда звонили в приемный покой, все узнавали, а затем звонили лечащему врачу и прикидывались моими друзьями и родственниками для того, чтобы выведать хоть какую-то информацию.

Давайте говорить честно – все может быть и так. А человек просто хочет, чтобы все это (сложная ситуация с травмой) прошло спокойно. У каждого есть своя индивидуальная история, и каждый к ней относится по-своему. Кто-то хочет, например, раздуть скандал, а кто-то, наоборот, не желает этого», – приводит слова олимпийской чемпионки РИА Новости.

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