Тамара Москвина: «Да, Галлямов получил травму и лечится. Но до Олимпийских игр еще плыть и плыть, все будет в порядке»
Тамара Москвина заявила, что с парой Мишина – Галлямов все будет в порядке.
Ранее стало известно, что Галлямов травмировал ногу во время съемок турнира «Открытие Байкала», где пара выступала с показательным номером.
«Да, получил травму и лечится. Но до Олимпийских игр еще плыть и плыть, все будет в порядке.
Сейчас они (Александр Галлямов и Анастасия Мишина) взяли небольшой отпуск. Так же, как и любой человек на их месте. Все будет в порядке, никакой паники», – сказала заслуженный тренер России.
Ну и цирк устроили, чтобы скрыть травму Галлямова на тайном турнире
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Аргументы и факты
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