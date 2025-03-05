Тамара Москвина: «Да, Галлямов получил травму и лечится. Но до Олимпийских игр еще плыть и плыть, все будет в порядке»

Тамара Москвина заявила, что с парой Мишина – Галлямов все будет в порядке.

Ранее стало известно, что Галлямов травмировал ногу во время съемок турнира «Открытие Байкала», где пара выступала с показательным номером.

«Да, получил травму и лечится. Но до Олимпийских игр еще плыть и плыть, все будет в порядке.

Сейчас они (Александр Галлямов и Анастасия Мишина) взяли небольшой отпуск. Так же, как и любой человек на их месте. Все будет в порядке, никакой паники», – сказала заслуженный тренер России.

Ну и цирк устроили, чтобы скрыть травму Галлямова на тайном турнире