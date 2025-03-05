Тамара Москвина: «Травма Галлямова серьезная, но не катастрофическая. Связки не повреждены, операция не потребуется»
Тамара Москвина сообщила, что Галлямову не потребуется операция.
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Партнер травмировал ногу во время турнира на Байкале – там пара выступала с показательным номером.
По информации «Матч ТВ», спортсмен сломал лодыжку. Сам Галлямов заявил, что подвернул ногу, снимая рекламное видео в стороне от места проведения соревнований.
«У Саши связки не повреждены, операция не потребуется. Травма, конечно, серьезная, но не катастрофическая», – сказала заслуженный тренер России Москвина.
Ну и цирк устроили, чтобы скрыть травму Галлямова на тайном турнире
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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