Тамара Москвина: «Травма Галлямова серьезная, но не катастрофическая. Связки не повреждены, операция не потребуется»

Тамара Москвина сообщила, что Галлямову не потребуется операция.

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Партнер травмировал ногу во время турнира на Байкале – там пара выступала с показательным номером.

По информации «Матч ТВ», спортсмен сломал лодыжку. Сам Галлямов заявил, что подвернул ногу, снимая рекламное видео в стороне от места проведения соревнований.

«У Саши связки не повреждены, операция не потребуется. Травма, конечно, серьезная, но не катастрофическая», – сказала заслуженный тренер России Москвина.

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