Татьяна Тарасова: «Я не могла назвать кого-то подонками и идиотами. Я не могла так сказать»

Татьяна Тарасова заявила, что не могла назвать кого-либо «подонками и идиотами».

1 марта «Матч ТВ» опубликовал реакцию Тарасовой на якобы ложную информацию о травме Александра Галлямова. На тот момент спортсмен опровергал новость о серьезном повреждении ноги (сейчас он подтверждает , что получил травму).

«Мне позвонили и сказали, что он сломал ногу. Какие подонки это делают? Для чего? <...> Подонки, что с них возьмешь. Думают, что это как-то влияет на спортсмена, это влияет на тех людей, кто любит их пару [с Анастасией Мишиной]. Для них это была бы трагедия. На него это не должно влиять. Мало ли идиотов найдется», – отметила тогда Тарасова.

«Нет, я так не могла сказать. Назвать подонками и идиотами? Нет! Если я кого-то обидела... Но я не могла так сказать», – сказала заслуженный тренер СССР.