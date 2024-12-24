Татьяна Тарасова: «Раньше можно было представить, что Бойкова и Козловский будут соревноваться с Мишиной и Галлямовым, а сейчас этого представить невозможно»
На чемпионате России в Омске Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми.
— Оцениваю выступление Мишиной и Галлямова как очень стабильное практически на всех соревнованиях сезона. Приятно смотреть на них, они тренируются с самым профессиональным человеком — Тамарой Николаевной Москвиной. Прекрасно катаются.
— Что можете сказать об их соперниках — Диме Козловском и Саше Бойковой?
— К сожалению, они не соперники, потому что Настя и Саша оторвались с первого дня и их было уже невозможно догнать. Не сложилось у них соперничества, к сожалению.
— Как вам кажется, почему не случилось соперничества? Многие говорят про психологические проблемы, кто‑то — про техническую составляющую.
— Никаких психологических проблем не было, ерунда. Скажу так — Дима и Саша получили столько, насколько накатали.
— Переход в группу Этери Тутберидзе себя не оправдал?
— Честно, не хочу в этом разбираться. Но Бойкова и Козловский два года катались без ошибок. Ненамного отставали от Галлямова и Мишиной. Раньше можно было представить, что они будут соревноваться, а сейчас этого представить невозможно, — сказала Татьяна Тарасова.
Перейдя к Тутберидзе, Бойкова и Козловский оставили себя без Олимпиады
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