Тарасова о ложной информации про травму Галлямова: «Какие подонки это делают? Для чего? Думают, что это как-то влияет на спортсмена»

Татьяна Тарасова резко высказалась о ложной информации про травму Галлямова.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что фигурист серьезно травмировал ногу во время турнира на Байкале. Сам Галлямов опроверг это и показал в телеграм-канале, что порезал палец.

«Я вообще была в шоке! Мне позвонили и сказали, что он сломал ногу. Какие подонки это делают? Для чего? Чтобы мы еще больше его любили? Мы Галлямова любим и так очень сильно.

Подонки, что с них возьмешь. Думают, что это как-то влияет на спортсмена, это влияет на тех людей, кто любит их пару [с Анастасией Мишиной]. Для них это была бы трагедия.

На него это не должно влиять. Мало ли идиотов найдется. Главное, что все хорошо. А идиоты были, есть и останутся идиотами», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

«Не понимаю, кто занимается такой ложной информацией. Просто из мухи слона». Галлямов опроверг, что получил травму ноги, и показал порезанный палец