Галлямов о травме: «После окончания съемки на Байкале я захотел сделать рекламное видео и на ровном месте подвернул ногу»
«После окончания съемки нашего с Настей показательного номера на озере Байкал я захотел дополнительно сделать для себя рекламное видео в таком замечательном и легендарном месте.
Мы отьехали далеко в сторону от места проведения мероприятия, где я неожиданно и совершенно на ровном месте сильно подвернул ногу, которая в той или иной мере беспокоила меня на протяжении всего сезона. То есть, нет ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться всерьез.
Сейчас я временно не тренируюсь, поскольку врачи рекомендовали воздержаться от нагрузок на ближайший период, и восстанавливаюсь, чтобы быстрее продолжить подготовку к следующему сезону», – сказал Галлямов.
«Р-Спорт» 1 марта сообщил о том, что Галлямов повредил ногу во время турнира на Байкале, но спортсмен все опровергал. По информации «Матч ТВ», спортсмен сломал лодыжку.
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