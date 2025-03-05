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Татьяна Тарасова: «Сезон закончен, Галлямов спокойно может 4-6 недель восстанавливаться. Думаю, к квалификационному турниру он восстановится»

Татьяна Тарасова считает, что Галлямов восстановится к отбору на Олимпиаду.

Ранее стало известно, что чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Партнер травмировал ногу во время съемок турнира на Байкале.

По информации «Матч ТВ», спортсмен сломал лодыжку. Сам Галлямов сообщил, что подвернул ногу. 

«Если Тамара Николаевна (Москвина) не стала раскрывать характер травмы, то кто сказал, что перелом лодыжки? Не буду думать, что они врут, но и не буду думать, что они знают.

То, что Саша и Настя берут паузу от тренировок из-за травмы, это естественный процесс. Не на руках же им тренироваться. Никогда не знаешь, как поведет себя травма и сколько займет восстановление.

В любом случае, это время. Думаю, сейчас ничего особенного нет, потому что сезон закончен, и Саша спокойно может 4-6 недель восстанавливаться. Думаю, к квалификационному турниру он восстановится.

Они катали на Байкале не программы, а показательные номера. Тем более сезон закончен, почему нет? Это случайность», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова. 

«У Саши же проблемы с ногой. Надо знать, какое повреждение. Если они сказали, что нужна пауза, значит, им надо верить. Как Галлямов сказал, так и есть. У нас конец сезона, у них нет больше соревнований. Во время отпуска выздоровеет, надеюсь», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Отборочные соревнования фигуристов к Олимпийским играм-2026 пройдут в Пекине 17-21 сентября.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoАнастасия Мишина
logoсборная России
пары
травмы
logoАлександр Галлямов
logoТатьяна Тарасова
олимпийская квалификация
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