На восстановление Галлямова уйдет не менее двух-трех недель. Он подвернул ногу, когда делал фото на Байкале (ТАСС)

На восстановление Александра Галлямова уйдет не менее двух-трех недель.

По информации «Матч ТВ», спортсмен сломал лодыжку во время турнира на Байкале.

«По окончании съемок Александр отправился на свободный лед сделать фото, где подвернул ногу.

На восстановление уйдет не менее двух-трех недель, поэтому концовку сезона он пропустит», – сообщает источник ТАСС.