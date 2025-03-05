Спортивный врач считает, что Галлямов вернется к турнирам через два месяца.

По информации «Матч ТВ», Александр Галлямов сломал лодыжку во время турнира на Байкале.

«Перелом лодыжки – не особо серьезная травма. На самом деле, что со смещением, что без смещения – срок восстановления примерно одинаковый. В районе месяца‑полутора. Если он будет заниматься в специальном туторе и не «запускать» ногу, то через месяц сможет вернуться к тренировкам.

Дальше уже зависит от того, насколько он потерял кондиции. Для заживления – нужен примерно месяц, это если только лодыжка изолирована. Ну и спустя два месяца он сможет участвовать в соревнованиях», – рассказал спортивный врач Никита Карлицкий.