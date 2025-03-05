Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях: «Колоссальная нагрузка дает о себе знать»

Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.

По информации «Матч ТВ», Галлямов сломал лодыжку во время турнира на Байкале. Сам же спортсмен информацию о травме опровергал.

«Дорогие друзья!

Вынужден сообщить о сложном, но очень важном решении. По согласованию с тренерским коллективом, мы с Настей берем небольшой перерыв от тренировок и выступлений. Колоссальная нагрузка, выпавшая на меня в сезоне, дает о себе знать. На этапах Гран-при я выступал с повреждением ноги, ненужный порез на Байкале, общая усталость – все это требует восстановления.

Читаю все пожелания и комментарии и спешу всех успокоить. Все идет с некоторыми изменениями плана. Хочу извиниться перед всеми, кто хотел нас увидеть на шоу 8 и 9 марта. В этот раз не получится.

Спасибо всем за поддержку. Это придает сил», – написал Галлямов .