Татьяна Тарасова: «Если Валиева сумеет вернуться в профессиональный спорт, это будет потрясающе. Она станет примером для многих»
Тарасова заявила, что Валиева, вернувшись в спорт, станет примером для многих.
Фигуристка дисквалифицирована за допинг до декабря 2025 года.
«Если Камила Валиева сумеет вернуться в профессиональный спорт, это будет потрясающе! Олимпиада – не единственная вершина, и мотивация есть всегда.
Если она восстановится, выйдет на лед и вновь начнет побеждать, то станет настоящим примером для многих!» – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей. Вот детали изнутри
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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