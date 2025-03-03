Татьяна Тарасова: «Если Валиева сумеет вернуться в профессиональный спорт, это будет потрясающе. Она станет примером для многих»

Тарасова заявила, что Валиева, вернувшись в спорт, станет примером для многих.

Фигуристка дисквалифицирована за допинг до декабря 2025 года.

«Если Камила Валиева сумеет вернуться в профессиональный спорт, это будет потрясающе! Олимпиада – не единственная вершина, и мотивация есть всегда.

Если она восстановится, выйдет на лед и вновь начнет побеждать, то станет настоящим примером для многих!» – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей. Вот детали изнутри