Тарасова об апелляции Валиевой в швейцарский суд: «Правильно сделала. Не хочет мириться с несправедливостью»

Татьяна Тарасова поддержала решение Камилы Валиевой о новой апелляции в суд.

Российская фигуристка Валиева ранее подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по итогам допинг-дела.

«Подала – правильно сделала. Не хочет мириться с несправедливостью. Это ее дело.

Считаю ли я, что это поможет? Я считаю, что она подала апелляцию и это нормально», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

Федеральный суд Швейцарии ранее уже отклонял апелляцию фигуристки на решение Cпортивного арбитражного суда (CAS), который в январе объявлял о ее 4-летней дисквалификации за допинг.