Тарасова об апелляции Валиевой в швейцарский суд: «Правильно сделала. Не хочет мириться с несправедливостью»
Татьяна Тарасова поддержала решение Камилы Валиевой о новой апелляции в суд.
Российская фигуристка Валиева ранее подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по итогам допинг-дела.
«Подала – правильно сделала. Не хочет мириться с несправедливостью. Это ее дело.
Считаю ли я, что это поможет? Я считаю, что она подала апелляцию и это нормально», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Федеральный суд Швейцарии ранее уже отклонял апелляцию фигуристки на решение Cпортивного арбитражного суда (CAS), который в январе объявлял о ее 4-летней дисквалификации за допинг.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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