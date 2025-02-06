Тарасова о ситуации с компенсацией Валиевой: «Откуда Камила возьмет 8 тысяч франков? Не знаю, за что она будет платить»
Тарасова выразила недоумение по поводу выплаты Валиевой компенсации WADA.
Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) связывается с Камилой Валиевой по поводу выплаты компенсации за неудачную апелляцию.
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию фигуристки на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации за допинг.
В вердикте швейцарского суда указано, что Валиева должна выплатить компенсацию в размере 8 тысяч швейцарских франков Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA.
«Откуда она возьмет 8 тысяч франков? Они не пишут об этом? Не знаю, за что она будет платить. Я не в курсе дела», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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