Тарасова о ситуации с компенсацией Валиевой: «Откуда Камила возьмет 8 тысяч франков? Не знаю, за что она будет платить»

Тарасова выразила недоумение по поводу выплаты Валиевой компенсации WADA.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) связывается с Камилой Валиевой по поводу выплаты компенсации за неудачную апелляцию.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию фигуристки на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации за допинг.

В вердикте швейцарского суда указано, что Валиева должна выплатить компенсацию в размере 8 тысяч швейцарских франков Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA.

«Откуда она возьмет 8 тысяч франков? Они не пишут об этом? Не знаю, за что она будет платить. Я не в курсе дела», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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