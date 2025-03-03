Авербух ставит Ветлугину номер на «Русский вызов»

Илья Авербух ставит Матвею Ветлугину номер на «Русский вызов».

«Безумно рад, что попал в списки участников. Надеюсь, что удастся выступить. Сейчас готовим программу с Ильей Изяславовичем», – сказал Ветлугин .

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет с 21 по 23 марта 2025 года в Санкт-Петербурге.

Согласно регламенту, показательный номер должен «способствовать созданию атмосферы праздника, пробуждать у зрителей добрые и положительные эмоции, удивлять мастерством и поднимать настроение».