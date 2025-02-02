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Ветлугин о серебре на чемпионате Петербурга: «Катался с ощущением, что надо последний раз насладиться произвольной программой»

Матвей Ветлугин высказался о краткосрочности своего спортивного сезона.

Сегодня Ветлугин занял второе место на чемпионате Санкт-Петербурга (293,50 балла). Победил Петр Гуменник (295,64), третьим стал Николай Угожаев (276,07).

«Мы прибавили в функциональной выносливости, старался выглядеть презентабельно до последнего момента, плюс три четверных в активе – флип с недокрутом в четверть, но остался с достаточно высокой оценкой, два каскада получились в плюсовой зоне. В первой половине должна была быть комбинация с двумя двойными акселями, но не получилось ее сделать из-за сорванного прыжка.

Было особое настроение? Возможно, да, понимание того, что сезон продлился три месяца… За исключением теоретического участия в турнирах Первого канала в этом сезоне, на что очень надеюсь и буду для этого работать. Сезон начался 2 ноября в Казани, закончился 2 февраля здесь [в Петербурге]. Коротенечко. Катался с ощущением того, что надо последний раз насладиться произвольной программой, думаю, что местами мне это удавалось.

Когда пришла мысль о том, что могу переделать четверной флип? Силы еще были, чтобы сделать прыжок, флип у меня в последнее время получался с почти стопроцентной результативностью. «Бабочка» немного обескуражила, но я понимал, что силы еще есть, чтобы сделать этот прыжок.

В этом году подал две заявки на турнир шоу-программ, будем ждать публикации составов. Идей в последнее время очень много на то, чтобы творить», – сказал Ветлугин.

Ветлугин о непопадании в финал Гран-при из-за изменения правил отбора: «Огромное уважение ко всем людям, которые остались неравнодушными»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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чемпионат Санкт-Петербурга
Открытый турнир по шоу-программам
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