Щербакова, Медведева, Туктамышева, Семененко, Кондратюк, Мишина и Галлямов выступят в шоу «Рапсодия льда 2»

Стал известно, кто из фигуристов выступит в шоу «Игорь Крутой. Рапсодия льда 2».

Шоу режиссера-постановщика Ильи Авербуха пройдет 8 марта на «ЦСКА Арене». В ходе него будут представлены новые композиции народного артиста России Игоря Крутого.

На лед выйдут Анна Щербакова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Анна Фролова, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Софья Шевченко и Андрей Ежлов, Николай Колесников.

«У нас абсолютно эксклюзивная программа. 22 новых композиции, специально написанных Игорем Крутым: вечером 8 марта гости «ЦСКА Арены» станут их первыми слушателями! Уникальность программы еще и в том, что мы увидим наших любимых артистов и фигуристов в новых образах, и поэтому – с новым настроением.

Свою задачу как режиссера я вижу в том, чтобы каждая музыкальная композиция оживала в рисунках образов наших фигуристов: это относится и к сольным, и к массовым номерам в различных жанрах. А говорить мы хотим и будем о любви: о любви вне возраста и настроения, ибо любовь – это музыка, любовь – это полет… У Игоря Яковлевича есть одна из композиций – «Сон, увиденный во сне» – и для себя я определил ее как точку опоры в работе над нашей программой», – рассказал Авербух.