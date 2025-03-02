«Ничего об этом не знаю, мы просто ждем информацию от федерации». Татауров о возможной заявке на олимпийский отбор без Дикиджи
Тренер Владислава Дикиджи заявил, что у него нет информации по заявке в ISU.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде (а также по одному запасному). Списки необходимо было подать до конца февраля.
По информации «Матч ТВ», Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) включила в заявку Петра Гуменника и Евгения Семененко в мужском одиночном катании.
«Я ничего об этом не знаю, мы просто ждем информацию от федерации, больше ничего сказать не могу на этот счет», – ответил тренер Олег Татауров, который работает с Дикиджи.
Дикиджи – действующий чемпион России.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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