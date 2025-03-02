Медведева об олимпийском отборе: «Первый номер – Гуменник, второй – Дикиджи. При всей моей любви к Кондратюку»
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде (а также по одному запасному).
– Кто должен ехать на Олимпиаду?
– Первый номер – это Петя Гуменник. Второй – Влад Дикиджи. При всей моей любви к Кондратюку. Как говорится, дорогу молодым, хоть и не люблю это выражение.
Марк говорил, что собирается кататься, если не получит возможность отобраться на эту Олимпиаду. Постарается на другую. Думаю, у него все получится. Отбор только осенью (квалификационный турнир в Пекине – Спортс’’), мы сейчас обсуждаем тут, а потом он обидится, – сказала двукратная чемпионка мира Медведева.
По информации «Матч ТВ» в заявку Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на олимпийский отбор вошли Гуменник и Евгений Семененко. Кто из них указан основным, а кто запасным – не уточняется.
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