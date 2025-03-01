Плющенко об олимпийском отборе: «Отправил бы Дикиджи, Игнатова – запасным. По девочкам – Фролову, второй – Муравьеву. Это где-то и шутка, и где-то не шутка»

Евгений Плющенко рассказал, кого бы отправил на олимпийский отбор.

– Кого бы вы отправили на отбор к Олимпиаде-2026?

– Я не знаю, кто едет – искренне, честно. Если бы мне было нужно, знал бы, но так как мне это не нужно, я не знаю. Я вам искренне скажу, что не знаю и не хочу туда лезть. Но по сезону я отправил бы Владислава Дикиджи . Он достойно трудился и работал весь сезон. И, конечно же, Макара Игнатова – запасным.

По девочкам – Анну Фролову бы отправил. Она изумительна по сезону – красивые линии, женственное катание, которое любят за границей. Второй, на всякий случай, Муравьеву . Это где-то и шутка, и где-то не шутка, – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.

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