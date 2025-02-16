Авербух о мужском олимпийском отборе: «Объективно есть четыре кандидата, и выбор между ними будет непростым»

Илья Авербух назвал претендентов на олимпийский отбор среди фигуристов.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.

«Я не смог посмотреть финал Гран-при [России], видел только результаты. В этом сезоне абсолютно нет равных Аделии Петросян, она подтвердила это и сегодня. Вижу ли я в ней будущую олимпийскую чемпионку? Провокационный вопрос. Безусловно, на ЧМ в этом году она претендовала бы на самые высокие места. Олимпиада – это уже следующий сезон, у нее все для этого есть.

Что касается неудачи Муравьевой, то, может быть, слишком сильно хотела. Женское одиночное катание всегда связано с эмоциями и умением их побеждать. В короткой она с этим справилась, в произвольной нет.

У мужчин выдающимся образом выступил Петр Гуменник. Это очень сложно, я симпатизирую ему в этом сезоне. Мы вместе работали над произвольной программой, и я рад, что она так прозвучала. Конечно, все решения будут за федерацией. Думаю, будет дилемма между Петром, Владом Дикиджи, Марком Кондратюком. Нельзя забывать и про Евгения Семененко. Объективно есть четыре кандидата, и выбор между ними будет непростым», – сказал хореограф, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Авербух .