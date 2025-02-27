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  • Анна Погорилая: «Костылева – огромная работяга, и у нее есть талант. Я желаю ей стабильности – тогда, думаю, и оценки придут»
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Анна Погорилая: «Костылева – огромная работяга, и у нее есть талант. Я желаю ей стабильности – тогда, думаю, и оценки придут»

Анна Погорилая высоко оценила перспективы фигуристки Елены Костылевой.

В феврале 13-летняя Костылева выиграла первенство России среди юниоров.

– В четверг начинается юниорский финал Гран-при. Следите за юниорами?

– Конечно, слежу. Мне и мальчики очень нравятся, и девочки, очень сильная борьба у них.

– Кого можете выделить?

– У мальчиков, как и в прошлом сезоне, лидеры Лев Лазарев и Арсений Федотов. Я так понимаю, Арсений в этом сезоне начал расти, поэтому выступает не так четко, как в прошлом. Но все равно очень приятно за ними наблюдать, продолжать их видеть. Они очень радуют своим катанием.

Я лично знакома с Алисой Двоеглазовой. Тоже очень приятно было наблюдать на первенстве, как она чисто катала свою произвольную программу. Я очень была рада этому. Ну, конечно, Елена Костылева, которая поражает нас в этом сезоне своим катанием. Хотелось бы только пожелать ей здоровья и чистых, красивых прокатов.

– Все сейчас восхищаются Леной Костылевой. Действительно ли она настолько уникальная фигуристка?

– У нас они все уникальны. Лена, мне кажется, просто работяга. Знаю, что до перехода к Евгению Плющенко она очень много тренировалась. Рассказывали, что проводила по 7 часов на льду, не знаю, правда или нет. Она огромная работяга, и у нее есть талант в фигурном катании. Все вместе это дает плоды.

Юниоры – это супер. То, что они показывают феноменальные прокаты, это супер. Я хочу их увидеть на взрослом уровне, чтобы они дошли до него.

– Татьяна Тарасова говорила, что Лене занижают баллы. Можете с этим согласиться?

– Если честно, не могу и не согласиться, и не возразить, потому что судья не один, их много. Думаю, что со временем, чем больше она будет показывать хороших стабильных прокатов, тем ей будут, как стабильному спортсмену, ставить больше и больше баллов.

У нас в одиночном катании очень ценится стабильность. У нее в начале сезона проблескивали не самые чистые прокаты, поэтому я желаю ей стабильности. Тогда, думаю, и оценки придут, – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2016 Погорилая.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
женское катание
logoсборная России
logoАнна Погорилая
Елена Костылева
logoАлиса Двоеглазова
logoСерия Гран-при России
logoЕвгений Плющенко
Арсений Федотов
мужское катание
Лев Лазарев
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