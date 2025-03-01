Рудковская о победах Костылевой и Сарновского в финале Гран-при России среди юниоров: «Придется раскошелиться фее-крестной!»

Яна Рудковская пообещала щедрые призовые фигуристам Костылевой и Сарновскому.

Елена Костылева и Никита Сарновский одержали победы в финале Гран-при России среди юниоров в Калуге.

«У нас сегодня не только первый день весны! Сегодня еще и день Евгения Плющенко и нашей команды «Ангелы Плющенко». 8 лет назад мы открыли нашу академию «Ангелы Плющенко», а сегодня наши юниоры выиграли золото в двух видах финала юниорской серии Гран-при России.

Поздравляю Лену Костылеву и Никиту Сарновского с победой. Наша академия и я лично очень верила в ребят и помогала им во всем все это время! Поздравляю нашу всю команду с победами! Мы их точно давно заслужили! <...></...>

Перед отъездом Лена и Никита пообещали мне достойно откатать, а им традиционно лично от себя – щедрые призовые – это стало нашей доброй традицией и маленьким секретом! Призовые есть не только от меня, а есть еще от главного тренера – Евгения Плющенко.

Придется раскошелиться фее-крестной! Есть прекрасный повод это сделать для ребят! Рада, что лично также помогаю им быть лучшими среди лучших! ❤️» – написала Рудковская .

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