Евгений Плющенко: «Малинин сейчас готовит настоящую бомбу: два четверных акселя в программе, один из которых в каскаде»

Плющенко рассказал, что Малинин готовит программу с двумя четверными акселями.

«По себе знаю, сколько сил забирают четверные прыжки, а у него четыре с половиной оборота! Болею за него и хочу, чтобы все у Ильи получилось.

Знаю, что он сейчас готовит настоящую бомбу: два четверных акселя в программе, один из которых в каскаде», – сказал Евгений Плющенко.

Малинину 20 лет, он выступает за США и является первым фигуристом в истории, исполнившим четверной аксель на турнирах ISU.