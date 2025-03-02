Евгений Плющенко: «Малинин сейчас готовит настоящую бомбу: два четверных акселя в программе, один из которых в каскаде»
Плющенко рассказал, что Малинин готовит программу с двумя четверными акселями.
«По себе знаю, сколько сил забирают четверные прыжки, а у него четыре с половиной оборота! Болею за него и хочу, чтобы все у Ильи получилось.
Знаю, что он сейчас готовит настоящую бомбу: два четверных акселя в программе, один из которых в каскаде», – сказал Евгений Плющенко.
Малинину 20 лет, он выступает за США и является первым фигуристом в истории, исполнившим четверной аксель на турнирах ISU.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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