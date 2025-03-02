Евгений Плющенко: «Трусова каждый день находится на тренировках. На одном льду со своим мужем»
Плющенко сообщил, что Трусова каждый день находится на тренировках.
«Она каждый день находится на тренировках. На одном льду со своим мужем.
Тренирую Макара я вместе со своей командой. Александра, скорее, поддерживает супруга в тренировочном процессе. Остальное пусть все додумывают сами», – сказал Плющенко.
Трусова и Игнатов заявлены в паре на турнир шоу-программ «Русский вызов», который пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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