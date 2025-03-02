Плющенко о сыне: «Сейчас у него уже по два-три льда ежедневно, хотя до этого была одна тренировочка. Ставим целью в следующем сезоне разучить тройной аксель»

Евгений Плющенко высказался о выступлении сына Александра на мемориале Жука.

Александр Плющенко занял на турнире 18-е место.

«Сын выбрал путь спортсмена. Если вспомнить мою карьеру, то всегда соревновался со старшими, которые меня поначалу регулярно обыгрывали.

Бросать на растерзание Сашу никто не собирался. Нужно было посмотреть его уровень, и в этом плане соревнования были для него очень полезны.

Сам Саша с восторгом говорил: «Папа, это моя первая «Россия»! Убеждал его, что будет еще много и «Россий», и «Европ», и «миров».

За результат сына не ругал. Мы проанализировали итоги соревнований и идем дальше. Сейчас едем на всероссийские соревнования в Вологду, где будут 18 участников, ребят его возраста.

Сейчас у сына уже по два-три льда ежедневно, хотя до этого была одна тренировочка. Эдакий лайт-режим. Ставим целью в следующем сезоне разучить тройной аксель.

А места, поверьте, для нас не столь интересны. Парень знает себе цену, знает, что может гораздо больше, верит в свои силы.

Из-за занятого места Саша совершенно не расстроился, и мне очень важна такая реакция. Для кого-то это могло стать катастрофой, и родители сразу же потащили бы своих чад на десять подкаток и посадили бы на строжайшую диету.

У нас с (супругой) Яной (Рудковской) другой подход: дети должны получать удовольствие от занятий спортом», – сказал Плющенко.