Плющенко о соревновании с Ягудиным: «Его не будет. Первый канал мне так и не предоставил контракт, о котором на словах договорились»
Дуэль Плющенко и Ягудина в рамках турнира шоу-программ не состоится.
Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
«Ко мне подходил представитель «Первого канала». Мы провели переговоры и пожали друг другу руки. На словах договорились о таком соревновании, которое могло бы привлечь внимание многих поклонников фигурного катания.
Начал готовиться, восстановил все прыжки, включая тройной аксель. К сожалению, к началу марта мне так и не предоставили контракт, о котором на словах договорились.
Готов был выступить, но приглашения от телевизионного канала так и не получил. Соревнования с Ягудиным, понятно, не будет», – сказал Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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