Федченко о программе Горбачевой «Нотр-Дам»: «Убеждали Алину посмотреть фильм, мюзикл, но она сказала, что прочитает книгу. Пока мы в процессе»

Горбачева рассказала, что пока не дочитала роман «Собор Парижской Богоматери».

Фигуристка в текущем сезоне исполняет произвольную программу под песни из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Она приняла участие в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON» вместе с тренером Софьей Федченко.

Илья Авербух: Тебе вообще важно, какая программа у тебя?

Алина Горбачева: Конечно, важно. Мы всегда вместе очень тщательно к выбору музыки подходим, чтобы и мне нравилось, и тренерам нравилось.

Софья Федченко: Она вообще не согласится катать то, что она не хочет. Мы The World Is Not Enough два сезона продвигали.

Горбачева: Мне не нравилось. Я говорила: как под это можно кататься? Потом послушала и подумала: вау, как красиво.

Авербух: А «Нотр-Дам» почему?

Горбачева: « Нотр-Дам» мне тоже очень понравился.

Авербух: А что конкретно?

Горбачева: Очень за душу берет.

Федченко: А сначала не понравилось. Сначала мы ставили вообще под другую музыку программу, а потом получилось так, что ее пришлось поменять.

Горбачева: Когда на льду послушала и уже покаталась под нее.

Авербух: А ты знаешь историю Нотр-Дама вообще? Кого изображаешь?

Горбачева: Эсмеральду.

Авербух: И все, больше ты не знаешь, что у нее была за история? Кто были герои?

Горбачева: Квазимодо...

Авербух: Хорошо, уже есть какие-то знания.

Горбачева: Я просто книгу только читаю еще.

Федченко: Не дочитала.

Авербух: Просто это очень важно, что не просто персонаж. Эсмеральда – кто она? Ты же должна понимать, кого изображаешь. Это очень чувствуется сразу в программе. Не просто девочка, которая красиво скользит на льду.

Федченко: Мы очень Алину убеждали посмотреть фильм, мюзикл. Но она сказала, что сначала хочет прочитать книгу. И у нас даже есть договоренность, что если за ближайшие 10 дней Алина не закончит читать книгу, то мы вместе посмотрим и мюзикл, и фильм, потому что нельзя катать то, что ты не понимаешь.

Авербух: Удивительно, что это не сделали до постановки.

Федченко: Потому что она нам обещает прочитать книгу. И пока мы в процессе.