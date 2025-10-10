Горбачева о травме: «На тренировке во Франции столкнулась с мальчиком, он мне прорубил ногу глубоко. Сшили не очень хорошо, восстановление затянулось»

Алина Горбачева рассказала о травме, которую получила на сборах во Франции.

Фигуристка и ее тренер Софья Федченко стали гостьями шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON» . Они ответили на вопросы Евгении Медведевой и Алексея Ягудина .

Медведева: Можешь ли чуть поподробнее рассказать про травму? Знаю, что был какой-то порез, который очень долго заживал. В каких обстоятельствах была получена травма, если это, конечно же, не секрет?

Горбачева: На тренировках во Франции я столкнулась с мальчиком, он мне пяткой прорубил ногу достаточно глубоко. Там мне ее сшили не самым лучшим образом, поэтому восстановление тоже затянулось. Но надо было сшивать, по-другому никак, уже не могли ждать.

Ягудин: То есть это не просто порез, а прямо пяткой, лезвием пробили ногу.

Горбачева: Да.

Федченко: Сказали, что там три миллиметра до ахилла. Если бы еще чуть-чуть... Когда мы приехали в emergency, я говорю: блин, вот ты несчастливая, на два сантиметра ниже – и он бы попал в ботинок. Прямо над ботинком было.

А мне врач в emergency говорит: нет, у вас очень счастливая девочка. Потому что, когда он отодвинул кожу, показал мне ахилл, который было видно... Если бы на три миллиметра правее, то разрубили бы пополам ахилл, и это было бы не две недели, не три недели – полгода.

Горбачева: Мы так столкнулись, что даже никто не упал. Я ехала в затяжке, опускала ногу. Как раз когда опускала ногу, он дал мне пяткой, я дальше проехала на ногах, стало больно.