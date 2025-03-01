Плющенко о выступлении сына на Мемориале Жука: «Ехали не за местом. Мы знаем на сегодня свое место, и он это прекрасно понимает»

Евгений Плющенко заявил, что его сын ехал на Мемориал Жука не за местом.

На соревнованиях в Йошкар-Оле 12-летний Александр Плющенко занял 18-е место.

– У вас Александр Плющенко тоже выступил на крупном турнире. Насколько им довольны?

– Мы знаем, над чем дальше работать. Когда мы ехали на соревнования, он сказал: «Пап, у меня первая Россия будет». Я ему ответил: «Сынок, у тебя еще много таких соревнований будет, будут крупные соревнования. Тебе нужно просто, так как ты мало соревновался, начать соревноваться». И мы ехали, понятное дело, не за местом. Мы знаем на сегодняшний день свое место, и он это прекрасно понимает.

Двигаемся дальше. Главное для меня, что он не расстроился, что что-то не получилось. Я его обучаю и учу, что он должен любить свое дело, выступать. Бывают неудачи, падения, взлеты, но это все надо прожить, перейти.

И я очень рад, что он вернулся после соревнований и начал действительно работать больше. Начал изучать тройной аксель сейчас, потому что у нас на следующий сезон задача: тройной аксель и все 3-3, – сказал Плющенко-старший.

Сын Плющенко дебютировал на большом старте – 18-е место. Все по плану?