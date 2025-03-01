Евгений Плющенко: «Костылева показала изумительное катание в произвольной программе, впервые исполнила 5 ультра-си. Лене будет суперпремия»

Евгений Плющенко назвал изумительным катание Елены Костылевой в финале Гран-при.

Костылева победила в финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в Калуге. У юношей выиграл Никита Сарновский.

– Какие эмоции от двух побед сегодня?

– Я очень рад. Прежде всего рад за Лену. Она показала изумительное катание в произвольной программе. Лена впервые исполнила 5 ультра-си, два акселя 3,5. Во второй половине она сделала два четверных сальхова и четверной тулуп плюс все тройные прыжки. Ей 13 лет.

Я очень рад, что она растет, что с приходом ко мне она делала два четверных сальхова иногда, а сейчас есть рост. Я благодарю свой штаб тренеров, который делает колоссальную работу. И не просто штаб, а именно Екатерину Митрофанову, которая подтачивает программы, нарабатывает вращения. Лена тренируется по 5, по 6 льдов. Там кричали, что она – машина. Да, действительно. Также хочу поблагодарить ее маму с папой, которые помогают, которые внутри нашего процесса. <...>

– Вы сказали, что Лена получит премию за победу, а Никита получит?

– Никита получит. Мы возвращаемся домой и, как всегда, от академии за первые места спортсмены получают от Яны Александровны (Рудковской), от меня премии. У нас это всегда.

– Это зависит от места?

– Первое место – всегда.

– Сумму назовете? Или коммерческая тайна?

– Зачем вам это? Хорошие деньги. У нас есть партнеры, у нас есть спонсоры, мы сами не бедствуем, поэтому мы помогаем детям. Мы помогаем, вкладываемся. Поэтому за такие результаты Лене действительно будет суперпремия – за ее пять ультра-си, за ее чистые прокаты.

И от меня лично будет еще премия за то, что она сделала в короткой программе. Она не пошла после падения с первого прыжка на облегчение. Она могла спокойно сделать лутц-тулуп. Она пошла на ультра-си – на тройной аксель и тройной тулуп. Вот это для меня был тоже очень важный показатель вчера, что она машина, как кто-то крикнул. Действительно, она не побоялась.

Но она в прекрасной форме сейчас. Она пошла, понимая, что, если упадет, улетит, но она пошла это сделать. Это важный момент. Этого никто не делал. Если срывали аксель, шли на облегченную версию – на каскад лутц-тулуп. Она пошла на аксель и прекрасно его сделала, – сказал тренер Евгений Плющенко .