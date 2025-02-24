Александр Плющенко о мемориале Жука: «Самый сложный старт в моей жизни. Жаль, что не все получилось в произвольной программе, очень волновался»
Александр Плющенко назвал мемориал Жука самым сложным стартом в жизни.
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко занял на соревнованиях в Йошкар-Оле 18-е место.
«Это был самый сложный старт в моей жизни. Рад, что показал свой максимум в короткой программе. Жаль, что не все получилось в произвольной. Очень волновался.
И такое бывает, но я счастлив был соревноваться с сильнейшими и старшими мальчиками России. Впереди много работы и есть цель. Спасибо всем моим тренерам и поклонникам. Я знаю, что вы все рядом! Я вас не подведу! ❤️» – написал Плющенко-младший в соцсети.
Сын Плющенко дебютировал на большом старте – 18-е место. Все по плану?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Александра Плющенко
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