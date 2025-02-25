Видео
80

Плющенко показал, как поддерживал сына на Мемориале Жука: «Всегда рядом...»

Евгений Плющенко показал, как поддерживал сына на Мемориале Станислава Жука.

На соревнованиях по фигурному катанию в Йошкар-Оле 12-летний Александр Плющенко занял 18-е место.

«Всегда рядом...» – написал Плющенко-старший.

Сын Плющенко дебютировал на большом старте – 18-е место. Все по плану?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
видео
logoАлександр Плющенко
logoЕвгений Плющенко
Мемориал Станислава Жука
мужское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Плющенко о мемориале Жука: «Самый сложный старт в моей жизни. Жаль, что не все получилось в произвольной программе, очень волновался»
22424 февраля, 16:38
Яна Рудковская: «Мне журналисты сказали, что впервые так подробно освещали детский турнир. Только из‑за нашего сына поднялся ажиотаж и интерес»
10323 февраля, 12:48
Рудковская о 18-м месте сына на мемориале Жука: «Он был одним из самых маленьких участников. Для фигурного катания разница в два года — пропасть, только дилетанты этого не знают»
23723 февраля, 12:34
Главные новости
Финал Гран-при России. КМС. Шешелева и Карнаухов, Щербинина и Петров, Ковязина и Мохов представят короткие программы
227 минут назад
Финал Гран-при России. КМС. Пестова и Лагутов, Фефелова и Валов, Дрожжина и Тельнов выступят с ритм-танцами
34 минуты назад
«Готовимся к нашим шоу». Тутберидзе показала постановку номера Медведевой
74сегодня, 18:50Видео
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Шимада, Чжи А Син, Накаи, Вада, Ван Ихань, фон Фельтен, Пеццетта, Титова покажут короткие программы
5сегодня, 18:08
Шайдоров после победы на чемпионате четырех континентов: «Хочу поехать на чемпионат мира в еще лучшей форме»
5сегодня, 16:00
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Мин Гю Со лидирует после короткой программы, Наката – 2-й, Санчес – 3-й
102сегодня, 15:40
Игорь Крутой о шоу «Рапсодия льда 2»: «Если я расскажу про фишки, то огорчу Авербуха. Будет много нетривиальных режиссерских решений»
8сегодня, 15:21
Журналист Жуков о турнире на Байкале: «Не все фигуристы отнеслись к идее с энтузиазмом. Слышал, что некоторые отказывались участвовать»
96сегодня, 12:54
Иоланда Чен: «Уверена, на Олимпиаду-2026 наши спортсмены поедут с флагом и гимном. МОК нас боится. Им прикажут допустить нас, вот увидите»
108сегодня, 12:25
Малеина и Самохин не выступят на Кубке Федерации из-за болезни партнера
3сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара, Вольфкостин и Царевски, Гримм и Савицкий, Фраджи и Фурно покажут ритм-танцы
сегодня, 16:45Live
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
921 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
4716 февраля, 11:00
Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому морально было очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»
316 февраля, 10:35
Татьяна Тарасова: «Мишина и Галлямов катаются безошибочно. Это наша надежда на Олимпийские игры»
116 февраля, 10:00
Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
215 февраля, 14:40
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
15 февраля, 13:35