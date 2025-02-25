Плющенко показал, как поддерживал сына на Мемориале Жука: «Всегда рядом...»

Евгений Плющенко показал, как поддерживал сына на Мемориале Станислава Жука.

На соревнованиях по фигурному катанию в Йошкар-Оле 12-летний Александр Плющенко занял 18-е место.

«Всегда рядом...» – написал Плющенко-старший.

Сын Плющенко дебютировал на большом старте – 18-е место. Все по плану?