Яна Рудковская: «Мне журналисты сказали, что впервые так подробно освещали детский турнир. Только из‑за нашего сына поднялся ажиотаж и интерес»

Яна Рудковская считает, что ее сын привлек внимание СМИ к мемориалу Жука.

На турнире Александр Плющенко занял 18-е место.

«Я не состою в секте мамочек фигурного катания, а управляю большим бизнесом. У меня много проектов в шоу‑бизнесе, ледовых шоу. Я — генеральный директор «Ангелов Плющенко», а не только совладелица. У меня нет времени на все эти чаты, каналы и сайты, но я считаю, что категорически неправильно ставить на все обложки этих соревнований именно Сашу, а не тех, кто выиграл ту или иную программу.

Я понимаю, что наш сын очень популярен в шоу, интернете, социальных сетях — это дает большой трафик журналистам и диванным критикам, но это категорически неправильно по отношению к ребятам, которые победили. Они заслуживают там быть!

Мне журналисты сказали, что впервые так подробно освещали детский турнир из‑за Саши, так как там выступают дети, известные только узкому кругу мира детского фигурного катания, и только из‑за нашего сына поднялся ажиотаж и интерес. Ранее мы с другими родителями писали письма, чтобы перестали ставить новости про наших детей, так как они уже читают новости, спортивные каналы, но все бесполезно. Юристы наши тоже об этом писали. Это проблема, которой надо заниматься на государственном уровне. Без разрешения родителей нельзя давать информацию про детей, пока это никак не урегулировано нашими законами.

Саша собирает трафик. Любая новость про него — это почва для советов, рассуждений и выводов. Сердобольные родители с очень большим количеством свободного времени очень переживают за спортивное будущее нашего сына. Конечно, спасибо большое им за это, но у нас свой путь в спорте. Я уже говорила, что мы никуда не спешим. Хотим сделать забег на длинную дистанцию со здоровым организмом, коленями, спиной и сердцем.

Иногда можно так загнать ребенка, что потом просто не получить допуски на крупные старты по медицинским показаниям. Я сказала Саше одно: «Я желаю тебе, чтобы ты был на этих обложках и новостях, не потому что ты популярный в интернете и социальных сетях, и наш сын с такой фамилией, а потому что на следующий год сделаешь свою работу так, чтобы ты заслуживал по спортивному принципу там оказаться, будучи в тройке или выиграв турнир». Команде и его папе‑тренеру я сказала то же самое, они ответили, что пришло время поменять лайт‑режим на серьезный подход. Посмотрим, что из этого выйдет, — сказала Рудковская.

Сын Плющенко дебютировал на большом старте – 18-е место. Все по плану?