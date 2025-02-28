Никита Сарновский: «Настроил голову по-другому. Надо было просто сделать свою работу, ни за чем не гнаться. Отпрыгал и отпрыгал»

Никита Сарновский рассказал, как готовился к финалу Гран-при России.

После проката короткой программы на юниорском турнире в Калуге фигурист идет вторым.

«Настроил голову по-другому, это то, что я ощутил. Надо было просто сделать свою работу, ни за чем не гнаться. Отпрыгал и отпрыгал.

Я помню про два проката (фигурист пообещал Александре Трусовой выдать два проката жизни – Спортс’’). Я пытаюсь эту мысль выкинуть, чтобы не было дополнительного волнения, ответственности.

После Саранска я два дня думал, хотел понять, что с короткой произошло, так и не понял. Пытался улучшить все, что можно было, все недочеты.

Завтра посмотрим, что да как будет. Доволен ли тренер Евгений Плющенко прокатом? Как мне показалось, доволен. Он сказал, что работа хорошая, работа наполовину сделана, главное себя не расслабить, выспаться хорошо и завтра идти в произвольную программу с холодной головой», – сказал Сарновский.