Базылюк чисто откатала программу с тройным акселем в финале Гран-при России среди юниоров, Костылева сделала «бабочку»
Маргарита Базылюк чисто откатала программу с тройным акселем в финале Гран-при.
Сегодня девушки представляли короткие программы на турнире в Калуге.
Базылюк исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп.
Елена Костылева сделала «бабочку» на акселе, но после этого исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп.
Также каскад с тройным акселем исполнила Валерия Лукашова (с недокрутом в четверть на первом прыжке).
Лидия Плескачева не смогла добавить к тройному акселю тройной тулуп в каскаде, Елизавета Андреева упала с первого прыжка в аналогичном каскаде.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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