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Базылюк чисто откатала программу с тройным акселем в финале Гран-при России среди юниоров, Костылева сделала «бабочку»

Маргарита Базылюк чисто откатала программу с тройным акселем в финале Гран-при.

Сегодня девушки представляли короткие программы на турнире в Калуге. 

Базылюк исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп. 

Елена Костылева сделала «бабочку» на акселе, но после этого исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп. 

Также каскад с тройным акселем исполнила Валерия Лукашова (с недокрутом в четверть на первом прыжке).

Лидия Плескачева не смогла добавить к тройному акселю тройной тулуп в каскаде, Елизавета Андреева упала с первого прыжка в аналогичном каскаде. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Елена Костылева
Валерия Лукашова
Лидия Плескачева
Елизавета Андреева
Кубок Федерации
женское катание
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