Базылюк чисто откатала программу с тройным акселем в финале Гран-при России среди юниоров, Костылева сделала «бабочку»

Маргарита Базылюк чисто откатала программу с тройным акселем в финале Гран-при.

Сегодня девушки представляли короткие программы на турнире в Калуге.

Базылюк исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп.

Елена Костылева сделала «бабочку» на акселе, но после этого исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп.

Также каскад с тройным акселем исполнила Валерия Лукашова (с недокрутом в четверть на первом прыжке).

Лидия Плескачева не смогла добавить к тройному акселю тройной тулуп в каскаде, Елизавета Андреева упала с первого прыжка в аналогичном каскаде.