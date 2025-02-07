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Двоеглазова исполнила три четверных на первенстве России, Андреева – два, Дзепка – один

Юниорки выступили с произвольными программами на первенстве России в Саранске.

Анна Ляшенко попыталась исполнить тройной аксель, но недокрутила прыжок и приземлилась на две ноги. 

Дина Хуснутдинова с одного тройного акселя упала, второй исполнила в каскаде с двойным тулупом с недокрутом на первом прыжке. 

Любовь Рубцова чисто сделала каскад тройной аксель – двойной тулуп, со второго тройного акселя упала. 

Валерия Лукашова упала на тройном акселе. 

Лидия Плескачева прыгнула каскад тройной аксель – двойной тулуп, четверной сальхов (недокрут, степ-аут). С сольного тройного акселя упала. 

Алена Принева сделала «бабочку» на первом четверном тулупе и упала на втором. 

Елизавета Андреева исполнила четверные тулуп и сальхов. 

Софья Дзепка сделала в прокате четверной тулуп. 

Алиса Двоеглазова зашла на три прыжка ультра-си: на четверном лутце получился плохой выезд, два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным, были чистыми. 

Маргарита Базылюк трижды упала в произвольной программе на первенстве России

Елена Костылева исполнила три четверных и тройной аксель

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
женское катание
чемпионат России среди юниоров
logoсборная России
Анна Ляшенко
Дина Хуснутдинова
Любовь Рубцова
Валерия Лукашова
Лидия Плескачева
Елизавета Андреева
logoАлиса Двоеглазова
София Дзепка
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