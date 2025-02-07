Двоеглазова исполнила три четверных на первенстве России, Андреева – два, Дзепка – один

Юниорки выступили с произвольными программами на первенстве России в Саранске.

Анна Ляшенко попыталась исполнить тройной аксель, но недокрутила прыжок и приземлилась на две ноги.

Дина Хуснутдинова с одного тройного акселя упала, второй исполнила в каскаде с двойным тулупом с недокрутом на первом прыжке.

Любовь Рубцова чисто сделала каскад тройной аксель – двойной тулуп, со второго тройного акселя упала.

Валерия Лукашова упала на тройном акселе.

Лидия Плескачева прыгнула каскад тройной аксель – двойной тулуп, четверной сальхов (недокрут, степ-аут). С сольного тройного акселя упала.

Алена Принева сделала «бабочку» на первом четверном тулупе и упала на втором.

Елизавета Андреева исполнила четверные тулуп и сальхов.

Софья Дзепка сделала в прокате четверной тулуп.

Алиса Двоеглазова зашла на три прыжка ультра-си: на четверном лутце получился плохой выезд, два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным, были чистыми.

Маргарита Базылюк трижды упала в произвольной программе на первенстве России

Елена Костылева исполнила три четверных и тройной аксель