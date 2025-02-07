Двоеглазова исполнила три четверных на первенстве России, Андреева – два, Дзепка – один
Анна Ляшенко попыталась исполнить тройной аксель, но недокрутила прыжок и приземлилась на две ноги.
Дина Хуснутдинова с одного тройного акселя упала, второй исполнила в каскаде с двойным тулупом с недокрутом на первом прыжке.
Любовь Рубцова чисто сделала каскад тройной аксель – двойной тулуп, со второго тройного акселя упала.
Валерия Лукашова упала на тройном акселе.
Лидия Плескачева прыгнула каскад тройной аксель – двойной тулуп, четверной сальхов (недокрут, степ-аут). С сольного тройного акселя упала.
Алена Принева сделала «бабочку» на первом четверном тулупе и упала на втором.
Елизавета Андреева исполнила четверные тулуп и сальхов.
Софья Дзепка сделала в прокате четверной тулуп.
Алиса Двоеглазова зашла на три прыжка ультра-си: на четверном лутце получился плохой выезд, два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным, были чистыми.
Маргарита Базылюк трижды упала в произвольной программе на первенстве России
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