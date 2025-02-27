Елена Вайцеховская: «Очень хочется, чтобы Худайбердиева осталась в российском фигурном катании. Люди с таким характером в нашей жизни в большом дефиците»

Вайцеховская надеется, что Худайбердиева останется в российском фигурном катании.

Елизавета Худайбердиевой 22 года, она чемпионка страны сезона-2022/23 в танцах на льду вместе с Егором Базиным. На последнем ЧР дуэт занял второе место.

«Безумно любопытно слушать Лизу Худайбердиеву, рассуждающую о танцах в компании оппонирующих (периодически) Екатерины Бобровой и Андрея Журанкова. В каких-то вещах Лиза высказывает гораздо более здравые и аргументированные суждения, нежели Катя и Андрей. Она режет по живому, но режет прежде всего себя, не теряя при этом самообладания и не поддаваясь эмоциям.

Это удивительно еще и потому, что всю свою спортивную жизнь Лиза прилагала колоссальные усилия к тому, чтобы пробиться наверх. На мой взгляд, ее спортивный успех вообще давался ей гораздо большей кровью, нежели многим соперницам. Могу себе представить, как много для неё значил шанс поехать на ОИ в 2022-м, да и сейчас, возможно, тоже.

И при всём этом человек сидит перед микрофоном и со спокойным лицом, предельно честно рассуждает, почему в резерве на ОИ должна быть не она с партнером, а более молодой дуэт.

Я не знаю, будут ли Худайбердиева и Базин продолжать кататься в следующем сезоне, но очень хочется, чтобы в перспективе Лиза обязательно осталась в российском фигурном катании. Люди с таким характером и такой внутренней силой в нашей жизни в большом дефиците, с ними сложно, но по моему глубокому убеждению, именно они способны менять свой вид спорта в лучшую сторону», – написала журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале.