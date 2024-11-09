Вайцеховская о ритм-танце Худайбердиевой и Базина: «Выбор темы таит в себе некий подводный камень. Отрыв во второй оценке почти в 2 балла сильно смущает»

Вайцеховская рассказала о «подводном камне» в ритм-танце Худайбердиевой и Базина.

Сегодня Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Красноярске. Вторыми идут Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

«Чисто субъективное:

Не люблю споры в отношении технических оценок в танцах, поскольку понимаю: наибольшее количество критики идет обычно со стороны тех, кто разбирается в правилах судейства элементов гораздо хуже, чем самый завалящий судья. Но в отношении второй оценки ситуация все-таки иная.

Мне кажется, выбор темы ритм-танца для Лизы Худайбердиева/Егора Базина таит в себе в этом отношении некий подводный камень. Ребята очень неплохо откатались в Красноярске сегодня, по делу стали первыми, но вот отрыв во второй оценке почти в два балла от Кагановской/Некрасова сильно меня смущает.

Дело даже не в том, что по моему мнению (без претензии на «судейскую» объективность) эти два дуэта абсолютно сопоставимы в плане компонентов. Просто когда берешься за реинкарнацию очень ярких номеров, надо добиваться, чтобы это было ярче и интереснее, чем у предшественников. Примерно как черная Кармен Тессы Виртью/Скотта Мойра, затмившая все предыдущие постановки на эту тему.

Здесь же я поймала себя на том, что закрываю глаза, слушая музыку, и вижу не Лизу с Егором, а Таню Навку с Романом Костомаровым 20-летней давности с их Остином Пауэрсом образца 2003/04.

Понятно, что технически чемпионы Турина скорее всего не выдержали бы с сегодняшними танцорами сравнения. Но доведись этому дуэту состязаться по второй оценке с Худайбердиевой/Базиным, разрыв мог быть примерно таким же. Не в пользу нынешних танцоров», – написала журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале.