  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Боброва о подиуме в танцах на льду на ЧР: «Все будет зависеть от того, кто будет сидеть в технической бригаде и какое количество будет своих или не своих судей»
21

Боброва о подиуме в танцах на льду на ЧР: «Все будет зависеть от того, кто будет сидеть в технической бригаде и какое количество будет своих или не своих судей»

Боброва назвала претендентов на подиум на чемпионате России в танцах на льду.

«В танцах все очевидно по цифрам. И лучшая сумма, и лучшая произвольная, и лучшая короткая у Степановой с Букиным. По сезону как будто с линейкой судьи ходят, с калькулятором выверяют.

Очень близкие баллы, но даже если сотые, то расклад такой – Степанова с Букиным, потом – Худайбердиева с Базиным, ХавронинаНарижный, Кагановская – Некрасов. Всегда так.

Василиса и Максим где-то рядышком, но еще пока нет. Они влезают в борьбу, я бы назвала это так. Они новая пара и должны были себя показывать везде и всюду.

По этапам Гран-при получается у всех четкий разрыв. Ребята, мы вас заранее расставили. А когда это будет на чемпионате России, это все может так перевернуться, просто с ног на голову.

Мы вспоминали цифры по сезону, но на чемпионате России все будет очень сильно зависеть от того, кто будет сидеть в технической бригаде и какое количество своих или не своих судей будет сидеть в линейных судьях. Вот и все. От этого все будет очень сильно зависеть.

Не буду делать прогнозы. Все четыре пары могут переместиться, наверное, только Кагановская с Некрасовым не выиграют чемпионат России, кто бы что ни говорил. А все остальные пары могут переместиться кубарем вообще», — сказала Екатерина Боброва.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoЕлизавета Худайбердиева
logoВасилиса Кагановская
logoИрина Хавронина
logoДевид Нарижный
logoЕгор Базин
logoМаксим Некрасов
logoЕкатерина Боброва
logoсборная России
танцы на льду
logoчемпионат России
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наряды фигуристов на жеребьевке ЧР: Бойкова – с вуалью, Муравьева – с леопардом, Загитова – в металлике
116сегодня, 18:50
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Канаговская и Некрасов выйдут на лед во второй разминке, Худайбердиева и Базин – в третьей, у Степановой и Букина последний номер
76сегодня, 14:45
Говорят, Россия безнадежно отстала от мира в танцах на льду. Так ли это?
21сегодня, 07:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Алена Леонова: «Было бы интересно сделать турнир фигуристов, кто уже завершил карьеру. Я бы хотела посмотреть на Туктамышеву и Загитову»
17сегодня, 18:53
Хореограф Навиславская о короткой программе Семененко: «Женя катает про борьбу за трон, про предназначение, что он – мессия, практически Иисус»
10сегодня, 18:46
Алексей Горшков: «Сейчас нас смотрят и итальянцы, и американцы. Причем не только соревнования, но и даже шоу. Заочное соревнование все-таки ведется»
2сегодня, 17:22
Алексей Горшков: «Кагановская умеет подхватить зал своей энергетикой. Есть хорошие катальщики, но не хватает контакта с залом. Она в этом плане молодец»
36сегодня, 17:12
Александр Коган: «Уверен, что 2025 год принесет нам перемены и мы сможем показывать все то, что умеем, на соревнованиях не только в нашей стране»
7сегодня, 15:29
Главред «Миллиард.Татар» о Загитовой: «У нее очень большая база поклонников. Видим, это народная любовь! И неспроста народ ее любит»
33сегодня, 15:22
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Муравьева и Фролова выйдут с короткой программой в первой разминке, Петросян – во второй, Горбачева и Акатьева – в третьей
72сегодня, 15:00
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Дикиджи и Гуменник представят короткую программу в первой разминке, Семененко, Кондратюк и Угожаев – во второй
61сегодня, 14:56
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Бойкова и Козловский покажут короткую программу первыми, Мишина и Галлямов – во второй разминке
52сегодня, 14:51
«Ух, честное судейство» и «Да, чистые прокаты». Сихарулидзе добавил новые слоганы к чемпионату России
89сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Загитова провела мастер-класс по фигурному катанию в «Лужниках»
1115 декабря, 15:53
Чернышенко о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду-2026: «Мы бы все хотели этого, конечно»
212 декабря, 13:24
Тутберидзе о контенте Мозалева: «Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть»
3010 декабря, 19:22
Катарина Гербольдт: «Соколовская научила меня любить учеников как своих детей – это очень редкое качество у тренеров»
610 декабря, 15:13
Тарасова поздравила Соколовскую с 59-летием: «Хотела бы пожелать здоровья ей, ее семье и маме. А также успехов ее ученикам»
510 декабря, 15:01
Илья Малинин: «Футбольный мяч всегда был у меня с собой с первых соревнований, теперь он талисман. Использую его для разминки, чтобы разогреть ноги»
10 декабря, 10:17
Алексей Ягудин: «Радостно, когда есть возможность выступать на открытых площадках. Мне нравятся такие катки, это романтика»
67 декабря, 17:06
Golden Spin. Щетинина и Возняк победили в парах, Чан и Хоу – 2-е, Шин и Надь – 3-и
17 декабря, 12:35
«Лига чемпионов». Команда Алиева выиграла конкурс капитанов, команда Кондратюка – 2-я, команда Семененко – 3-я
57 декабря, 10:00
Golden Spin. Чан и Хоу выиграли короткую программу, Щетинина и Возняк – 2-е, Шин и Надь – 3-и
6 декабря, 17:14
Рекомендуем