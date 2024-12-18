Боброва о подиуме в танцах на льду на ЧР: «Все будет зависеть от того, кто будет сидеть в технической бригаде и какое количество будет своих или не своих судей»
«В танцах все очевидно по цифрам. И лучшая сумма, и лучшая произвольная, и лучшая короткая у Степановой с Букиным. По сезону как будто с линейкой судьи ходят, с калькулятором выверяют.
Очень близкие баллы, но даже если сотые, то расклад такой – Степанова с Букиным, потом – Худайбердиева с Базиным, Хавронина – Нарижный, Кагановская – Некрасов. Всегда так.
Василиса и Максим где-то рядышком, но еще пока нет. Они влезают в борьбу, я бы назвала это так. Они новая пара и должны были себя показывать везде и всюду.
По этапам Гран-при получается у всех четкий разрыв. Ребята, мы вас заранее расставили. А когда это будет на чемпионате России, это все может так перевернуться, просто с ног на голову.
Мы вспоминали цифры по сезону, но на чемпионате России все будет очень сильно зависеть от того, кто будет сидеть в технической бригаде и какое количество своих или не своих судей будет сидеть в линейных судьях. Вот и все. От этого все будет очень сильно зависеть.
Не буду делать прогнозы. Все четыре пары могут переместиться, наверное, только Кагановская с Некрасовым не выиграют чемпионат России, кто бы что ни говорил. А все остальные пары могут переместиться кубарем вообще», — сказала Екатерина Боброва.
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