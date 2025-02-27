  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «Ничего хорошего для нас за время «прекрасного» правления Баха не случилось. Если он забыл, что спорт вне политики, то ему лучше быть в отпуске»
7

Татьяна Тарасова: «Ничего хорошего для нас за время «прекрасного» правления Баха не случилось. Если он забыл, что спорт вне политики, то ему лучше быть в отпуске»

Татьяна Тарасова посоветовала главе МОК Томасу Баху уйти в «отпуск».

20 марта в Греции пройдут выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК). Бах не будет переизбираться на новый срок.

«Я тренер, и мне должно быть все равно, кто там сидит, но мне не все равно, когда нашу страну отстраняют – не пускают наших спортсменов и детей на соревнования. Все это было при нем, и он за это высказывался.

Ничего хорошего для нас за время его «прекрасного» правления не случилось. Мы своим присутствием и участим украшали все чемпионаты по фигурному катанию, а он не счел нужным заступиться за справедливость.

А сейчас, когда вместо трех посылают одного, – это вообще никуда не годится. Он, видимо, забыл, что спорт вне политики. Поэтому если он забыл, то ему лучше быть в отпуске», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoТатьяна Тарасова
logoТомас Бах
logoМОК
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Вероника Степанова: «Я никогда не говорила, что не поеду на соревнования без флага и гимна. Но я испытываю брезгливость к нейтральному статусу»
1003 февраля, 14:50
«Возможно, это пиар-ход, чтобы постараться выиграть выборы». Васильев о словах кандидата в президенты МОК Лапартьена про Россию
124 января, 14:58
Татьяна Тарасова: «Спорт с политикой не мешают, так было принято раньше. А сейчас все перемешано, и нас почему-то дисквалифицировали»
4621 января, 14:27
Главные новости
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Мин Гю Со, Наката, Санчес, Накамура, Хагара представят произвольные программы
сегодня, 21:41
⚡ Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара победили, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
2сегодня, 20:54
Финал Гран-при России. КМС. Пестова и Лагутов, Фефелова и Валов, Дрожжина и Тельнов, Слуцкая и Гончаров покажут произвольные танцы
2сегодня, 20:16
Финал Гран-при России. КМС. Шешелева и Карнаухов, Щербинина и Петров, Ковязина и Мохов, Касинс и Брегей выступят с произвольными программами
2сегодня, 20:14
Финал Гран-при России. КМС. Лазарев, Федотов, Воронов, Сарновский, Карартынян, Колесников, Солодников выйдут на лед с короткими программами
3сегодня, 19:49
Финал Гран-при России. КМС. Костылева, Двоеглазова, Базылюк, Андреева, Принева, Лукашова, Петрова покажут короткие программы
7сегодня, 19:36
⚡ Финал Гран-при России. КМС. Щербинина и Петров лидируют после короткой программы, Ковязина и Мохов – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
119сегодня, 18:28
Зоя Пестова: «На первенстве России была конкуренция выше. На настрой это не повлияло, узнали об этом, я чуть расстроилась»
сегодня, 17:56
ФФККР заявит Петросян, Мишину и Галлямова, Степанову и Букина на отбор к Олимпиаде, у мужчин выбирают среди трех кандидатов («Матч ТВ»)
250сегодня, 17:19
⚡ Финал Гран-при России. КМС. Пестова и Лагутов лидируют после ритм-танца, Фефелова и Валов – 2-е, Дрожжина и Тельнов – 3-и
5сегодня, 17:07
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Метелкина и Берулава, Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Флорес и Ванг, Дерошер и Трэшер покажут короткие программы
сегодня, 21:19
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
7сегодня, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
8сегодня, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
5вчера, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
921 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
4716 февраля, 11:00
Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому морально было очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»
316 февраля, 10:35