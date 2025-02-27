Татьяна Тарасова: «Ничего хорошего для нас за время «прекрасного» правления Баха не случилось. Если он забыл, что спорт вне политики, то ему лучше быть в отпуске»

Татьяна Тарасова посоветовала главе МОК Томасу Баху уйти в «отпуск».

20 марта в Греции пройдут выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК). Бах не будет переизбираться на новый срок.

«Я тренер, и мне должно быть все равно, кто там сидит, но мне не все равно, когда нашу страну отстраняют – не пускают наших спортсменов и детей на соревнования. Все это было при нем, и он за это высказывался.

Ничего хорошего для нас за время его «прекрасного» правления не случилось. Мы своим присутствием и участим украшали все чемпионаты по фигурному катанию, а он не счел нужным заступиться за справедливость.

А сейчас, когда вместо трех посылают одного, – это вообще никуда не годится. Он, видимо, забыл, что спорт вне политики. Поэтому если он забыл, то ему лучше быть в отпуске», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.

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