«Возможно, это пиар-ход, чтобы постараться выиграть выборы». Васильев о словах кандидата в президенты МОК Лапартьена про Россию

Дмитрий Васильев оценил слова кандидата в президенты МОК Лапартьена о России.

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) француз Давид Лапартьен ранее заявил , что Россия не останется вне олимпийского движения навсегда.

«Заявление Лапартьена громкое, оно выбивается из общей западной конъюнктуры. Но, возможно, это пиар-ход, популистский шаг, чтобы обратить на себя внимание и постараться выиграть выборы.

Важно, чтобы оно не осталось популистским предвыборным заявлением. Потому что когда Томас Бах шел на выборы, то он тоже говорил, что он за мир во всем мире и спорт без политики. А в итоге Бах оказался человеком, который чуть не уничтожил мировое олимпийское движение.

Такие громкие заявления в предвыборный период всегда греют уши избирателям. Но посмотрим, что будет дальше. Если Лапартьен действительно так искренен и будет последователен в своих словах, то олимпийскому движению повезло», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .