«Возможно, это пиар-ход, чтобы постараться выиграть выборы». Васильев о словах кандидата в президенты МОК Лапартьена про Россию
Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) француз Давид Лапартьен ранее заявил, что Россия не останется вне олимпийского движения навсегда.
«Заявление Лапартьена громкое, оно выбивается из общей западной конъюнктуры. Но, возможно, это пиар-ход, популистский шаг, чтобы обратить на себя внимание и постараться выиграть выборы.
Важно, чтобы оно не осталось популистским предвыборным заявлением. Потому что когда Томас Бах шел на выборы, то он тоже говорил, что он за мир во всем мире и спорт без политики. А в итоге Бах оказался человеком, который чуть не уничтожил мировое олимпийское движение.
Такие громкие заявления в предвыборный период всегда греют уши избирателям. Но посмотрим, что будет дальше. Если Лапартьен действительно так искренен и будет последователен в своих словах, то олимпийскому движению повезло», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
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