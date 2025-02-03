Вероника Степанова: «Я никогда не говорила, что не поеду на соревнования без флага и гимна. Но я испытываю брезгливость к нейтральному статусу»
– Вы изменили позицию по флагу и гимну на международных стартах?
– Я никогда не говорила, что не поеду на соревнования без флага и гимна. Попробуйте найти, где это было. Я от своих слов не отказываюсь: нужно ехать, чтобы побеждать.
Если начальство скажет ехать в нейтральном статусе и принимать все условия, которые будут выдвинуты после выбора президента Международного олимпийского комитета в марте… Думаю, Томас Бах напоследок ничего не бахнет.
Такие факты сталкиваются в моей голове. Мне не нравится нейтральный статус. Даже не то что не нравится, это какая‑то детская история. Я испытываю к этому брезгливость. Считаю, что это неправильно, что нас исключили. Почему и за что?
– Поедете на соревнования с мыслью отомстить?
– Ехать надо, чтобы побеждать. Моя позиция остается неизменной, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий