Вероника Степанова: «Я никогда не говорила, что не поеду на соревнования без флага и гимна. Но я испытываю брезгливость к нейтральному статусу»

Вероника Степанова заявила, что испытывает брезгливость к нейтральному статусу.

– Вы изменили позицию по флагу и гимну на международных стартах?

– Я никогда не говорила, что не поеду на соревнования без флага и гимна. Попробуйте найти, где это было. Я от своих слов не отказываюсь: нужно ехать, чтобы побеждать.

Если начальство скажет ехать в нейтральном статусе и принимать все условия, которые будут выдвинуты после выбора президента Международного олимпийского комитета в марте… Думаю, Томас Бах напоследок ничего не бахнет.

Такие факты сталкиваются в моей голове. Мне не нравится нейтральный статус. Даже не то что не нравится, это какая‑то детская история. Я испытываю к этому брезгливость. Считаю, что это неправильно, что нас исключили. Почему и за что?

– Поедете на соревнования с мыслью отомстить?

– Ехать надо, чтобы побеждать. Моя позиция остается неизменной, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете.