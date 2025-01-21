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Татьяна Тарасова: «Спорт с политикой не мешают, так было принято раньше. А сейчас все перемешано, и нас почему-то дисквалифицировали»

Тарасова высказалась о возможных подвижках в вопросе допуска россиян на турниры.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе. 

«Выборы главы МОК? Думаю, еще рано вообще об этом говорить. Положительные подвижки? Если говорить про заявление Элиаша, то мы бы все были рады видеть наших спортсменов на международных соревнованиях – экая новость.

Не понимаю, почему нас отстранили, то есть я понимаю, но спорт с политикой не мешают, потому что так было принято раньше. А сейчас все перемешано, и нас почему-то всех дисквалифицировали.

Будем ждать, когда нас всех освободят. Мы занимаемся соревнованиями – у нас нормально идет жизнь, но международного участия не хватает», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
logoЙохан Элиаш
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