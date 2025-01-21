Татьяна Тарасова: «Спорт с политикой не мешают, так было принято раньше. А сейчас все перемешано, и нас почему-то дисквалифицировали»

Тарасова высказалась о возможных подвижках в вопросе допуска россиян на турниры.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.

«Выборы главы МОК ? Думаю, еще рано вообще об этом говорить. Положительные подвижки? Если говорить про заявление Элиаша, то мы бы все были рады видеть наших спортсменов на международных соревнованиях – экая новость.

Не понимаю, почему нас отстранили, то есть я понимаю, но спорт с политикой не мешают, потому что так было принято раньше. А сейчас все перемешано, и нас почему-то всех дисквалифицировали.

Будем ждать, когда нас всех освободят. Мы занимаемся соревнованиями – у нас нормально идет жизнь, но международного участия не хватает», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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