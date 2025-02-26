«Готовимся к нашим шоу». Тутберидзе показала постановку номера Медведевой
Этери Тутберидзе показала постановку номера Евгении Медведевой для шоу.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева примет участие в весеннем туре команды Тутберидзе.
«Готовимся к нашим шоу. Приходите ☺️», – написала Тутберидзе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Этери Тутберидзе
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