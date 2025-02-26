«Готовимся к нашим шоу». Тутберидзе показала постановку номера Медведевой

Этери Тутберидзе показала постановку номера Евгении Медведевой для шоу.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева примет участие в весеннем туре команды Тутберидзе .

«Готовимся к нашим шоу. Приходите ☺️», – написала Тутберидзе.