Загитова, Медведева, Туктамышева, Петросян, Бойкова и Козловский выступят в шоу Тутберидзе в Ташкенте
Загитова, Медведева, Туктамышева, Петросян выступят в шоу Тутберидзе в Ташкенте.
5 апреля в столице Узбекистана пройдет ледовое шоу команды Этери Тутберидзе.
В шоу выступят Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Татьяна Волосожар – Максим Траньков, Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Морис Квителашвили, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Арсений Федотов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: afisha.uz
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