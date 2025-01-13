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Загитова, Медведева, Туктамышева, Петросян, Бойкова и Козловский выступят в шоу Тутберидзе в Ташкенте

Загитова, Медведева, Туктамышева, Петросян выступят в шоу Тутберидзе в Ташкенте.

5 апреля в столице Узбекистана пройдет ледовое шоу команды Этери Тутберидзе.

В шоу выступят Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Татьяна Волосожар – Максим Траньков, Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Морис Квителашвили, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Арсений Федотов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: afisha.uz
logoМаксим Траньков
logoДмитрий Козловский
logoАлександра Бойкова
пары
logoАделия Петросян
logoАлиса Двоеглазова
logoАндрей Мозалев
Маргарита Базылюк
женское катание
logoЕлизавета Туктамышева
logoЕвгения Тарасова
logoТатьяна Волосожар
logoВладимир Морозов
logoДаниил Самсонов
logoЕвгения Медведева
ледовые шоу
Дарья Садкова
Арсений Федотов
мужское катание
logoСофья Акатьева
Морис Квителашвили
logoАлина Загитова
logoЭтери Тутберидзе
logoсборная России
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