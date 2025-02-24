Медведева поздравила Тутберидзе с днем рождения и показала постановку нового номера

Евгения Медведева поздравила Этери Тутберидзе с днем рождения.

Сегодня заслуженному тренеру России по фигурному катанию исполняется 51 год.

«С днем рождения!» – написала двукратная чемпионка мира Медведева .

Фигуристка показала процесс постановки нового номера с Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом .