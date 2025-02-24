Медведева поздравила Тутберидзе с днем рождения и показала постановку нового номера
Евгения Медведева поздравила Этери Тутберидзе с днем рождения.
Сегодня заслуженному тренеру России по фигурному катанию исполняется 51 год.
«С днем рождения!» – написала двукратная чемпионка мира Медведева.
Фигуристка показала процесс постановки нового номера с Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Евгении Медведевой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости