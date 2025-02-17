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Тутберидзе и Глейхенгауз поставят Медведевой показательный номер

Тутберидзе и Глейхенгауз поставят Медведевой новый показательный номер.

Об этом двукратная чемпионка мира рассказала в интервью блогеру Андрею Евтушенко. 

Евгения Медведева примет участие в шоу команды Этери Тутберидзе в Ташкенте (5 апреля), Москве (10 апреля), Минске (27 апреля) и Санкт-Петербурге (29 апреля). 

– На шоу Тутберидзе у вас будет новый номер ?

– Да

– Кто постановщик ?

– Команда Этери Георгиевны – сама Этери Георгиевна и Даня Глейхенгауз, – сказала Медведева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евтушенко live
logoЭтери Тутберидзе
logoДаниил Глейхенгауз
ледовые шоу
logoЕвгения Медведева
женское катание
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