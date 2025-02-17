Тутберидзе и Глейхенгауз поставят Медведевой показательный номер
Тутберидзе и Глейхенгауз поставят Медведевой новый показательный номер.
Об этом двукратная чемпионка мира рассказала в интервью блогеру Андрею Евтушенко.
Евгения Медведева примет участие в шоу команды Этери Тутберидзе в Ташкенте (5 апреля), Москве (10 апреля), Минске (27 апреля) и Санкт-Петербурге (29 апреля).
– На шоу Тутберидзе у вас будет новый номер ?
– Да
– Кто постановщик ?
– Команда Этери Георгиевны – сама Этери Георгиевна и Даня Глейхенгауз, – сказала Медведева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евтушенко live
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