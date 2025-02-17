Тутберидзе и Глейхенгауз поставят Медведевой показательный номер

Тутберидзе и Глейхенгауз поставят Медведевой новый показательный номер.

Об этом двукратная чемпионка мира рассказала в интервью блогеру Андрею Евтушенко.

Евгения Медведева примет участие в шоу команды Этери Тутберидзе в Ташкенте (5 апреля), Москве (10 апреля), Минске (27 апреля) и Санкт-Петербурге (29 апреля).

– На шоу Тутберидзе у вас будет новый номер ?

– Да

– Кто постановщик ?

– Команда Этери Георгиевны – сама Этери Георгиевна и Даня Глейхенгауз, – сказала Медведева.