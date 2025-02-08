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Медведева, Туктамышева, Коляда, Семененко, Гуменник, Ягудин, Мишина и Галлямов 9 марта выступят в праздничном ледовом шоу в Петербурге

В Санкт-Петербурге 9 марта пройдет ледовое шоу с участием известных фигуристов.

«Традиционное весеннее ледовое шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке Ильи Авербуха будет посвящено женскому празднику и дню рождения Алексея Мишина», – сообщается в анонсе мероприятия. 

В шоу выступят Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Николай Угожаев, Глеб Лутфуллин, Дмитрий Алиев, Агата Петрова, Марк Кондратюк, пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов, танцевальные дуэты Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

Также запланировано участие Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Шоу пройдет в Ледовом дворце. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Alloshow
logoТатьяна Тотьмянина
женское катание
logoЕлизавета Туктамышева
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
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logoАлексей Ягудин
logoАнастасия Мишина
logoДмитрий Алиев
logoПетр Гуменник
logoЕвгения Медведева
Андрей Ежлов
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Софья Шевченко
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logoИван Букин
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logoМаксим Маринин
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logoГлеб Лутфуллин
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logoМихаил Коляда
logoЕвгений Семененко
Николай Угожаев
logoАлександра Степанова
logoМарк Кондратюк
logoАлександр Галлямов
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