Медведева, Туктамышева, Коляда, Семененко, Гуменник, Ягудин, Мишина и Галлямов 9 марта выступят в праздничном ледовом шоу в Петербурге

В Санкт-Петербурге 9 марта пройдет ледовое шоу с участием известных фигуристов.

«Традиционное весеннее ледовое шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке Ильи Авербуха будет посвящено женскому празднику и дню рождения Алексея Мишина », – сообщается в анонсе мероприятия.

В шоу выступят Елизавета Туктамышева , Евгения Медведева , Петр Гуменник, Евгений Семененко, Михаил Коляда , Николай Угожаев, Глеб Лутфуллин, Дмитрий Алиев, Агата Петрова, Марк Кондратюк, пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов, танцевальные дуэты Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

Также запланировано участие Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Шоу пройдет в Ледовом дворце.