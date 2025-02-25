Григорьева и Артющенко пропустят Кубок Федерации из-за болезни партнера
Григорьева и Артющенко не выступят на Кубке Федерации из-за болезни партнера.
Об этом сообщила тренер танцевального дуэта Елена Кустарова.
«Василиса и Артем пропустят финал Гран-при России среди юниоров из-за болезни партнера», – рассказала Кустарова.
Турнир пройдет с 27 февраля по 1 марта в Калуге. Григорьева и Артющенко являются победителями первенства России среди юниоров 2025 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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